Torino, morto 20enne accoltellato da connazionale

Non c’è più nulla da fare per un 20enne marocchino che venerdì 23 agosto, intorno alle 20.30, era stato accoltellato, probabilmente da un connazionale, in corso Giulio Cesare a Torino

L’aggressione, avvenuta in strada, è stata il tragico epilogo di una violenta discussione fuori da un locale della zona. Una lite scatenatasi probabilmente per motivi di droga: sull’omicidio indaga ora la polizia. Venerdì sera alla vittima è stata inferta una coltellata tra il cuore e il polmone, il giovane è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza al San Giovanni Bosco, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ma, nonostante gli sforzi dei medici, non c’è stato nulla da fare. La mattina di domenica 25 agosto, i medici hanno dichiarato la sua morte cerebrale.

“Sono anni che denunciamo che la zona di corso Giulio Cesare, dove è avvenuto l’omicidio, è fuori controllo – dichiara Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7 – Tante risse violente pubblicate anche su Facebook, ma la Città ha continuato ignorare il tutto. Cosa deve ancora capitare finché si prendano provvedimenti? Anche nella lettera inviata all’assessore Porcedda, e per conoscenza a questore e prefetto, il 21 giugno, avevo denunciato questa situazione inaccettabile”. www.torinotoday.it