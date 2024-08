Cattolica, protesta contro abbattimento di alberi sani per un progetto di viabilità ciclabile

Cattolica – “Oggi ho partecipato, insieme a numerosi cittadini e associazioni del territorio, ad una manifestazione per scongiurare l’abbattimento di 78 pini marittimi in via del Giglio, previsto da un progetto di viabilità ciclabile della zona. Questi alberi, che hanno più di 50 anni, rappresentano una risorsa preziosa per la nostra comunità e, soprattutto in un’epoca di cambiamenti climatici sempre più pressanti, devono essere protetti e valorizzati, non distrutti”. Così in una nota il senatore pentastellato Marco Croatti.

“A differenza di quanto accaduto in passato a Cattolica, questi pini non sono malati né pericolosi. Pertanto i cittadini chiedono all’amministrazione di rivedere questa decisione, valutando alternative progettuali o considerando una sostituzione graduale delle piante eventualmente malate con nuovi alberi. Una richiesta che condivido con forza.”

“È quindi motivo di dispiacere vedere l’amministrazione di Cattolica reagire a queste legittime richieste dei cittadini in maniera scomposta, rifiutando ogni forma di dialogo e liquidando la questione come una strumentalizzazione politica.

Come Movimento 5 Stelle, invitiamo l’amministrazione di Cattolica, serenamente e senza polemiche, a fermarsi e ad aprire un dialogo costruttivo con la città, i cittadini e le associazioni per trovare una soluzione che consenta di salvare i 78 bellissimi pini marittimi. Ci auguriamo sinceramente che la sindaca Foronchi e la sua giunta accolgano questo invito”.

www.riminitoday.it