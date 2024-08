“E’ indigestione”, dimessa dall’ospedale muore due giorni dopo

Una donna di 62 anni, Francesca Colombo, residente nel Milanese, a Legnano, è morta nell’ospedale Barone Romeo di Patti, in provincia di Messina, dopo il ricovero, sabato scorso. Il marito, Giuseppe Belletta, ha presentato un esposto e la Procura del comune messinese ha aperto un’inchiesta.

L’ospedale è lo stesso del caso del ragazzo con la gamba fratturata e immobilizzata col cartone, in mancanza delle stecche.

Secondo l’esposto, un paio di giorni prima la donna col marito si sarebbe recata nel pronto soccorso perché stava male, ma sarebbe stata dimessa. Per i dolori addominali che lamentava, nella prima visita, sempre secondo l’esposto, le sarebbe stata diagnosticata un’indigestione. La donna sarebbe poi tornata venerdì in ambulanza al pronto soccorso per essere ricoverata, ma venerdì sarebbe morta dopo qualche ora. La Procura ha sequestrato le cartelle cliniche e sul corpo della vittima sarà eseguita l’autopsia a Messina. La coppia era in vacanza a Librizzi, paese originario dell’uomo. tgcom24.mediaset.it