Lampedusa, ieri sbarcati 421 migranti

Cinquantasette migranti, originari di Bangladesh, Egitto, Pakistan e Siria, sono stati trovati ieri su un’imbarcazione di 10 metri alla deriva. Il natante, partito da Zuwara in Libia, era rimasto senza carburante. In prima battuta, il gruppo, fra cui un minore, è stato assistito dall’equipaggio della ong Nadir che ha consegnato a tutti giubbotti di salvataggio, poi è arrivata la motovedetta Cp327 della guardia costiera che ha proceduto al trasbordo.

Prima di loro erano stati soccorsi altri 3 barchini con a bordo 87 tunisini, gambiani e siriani, fra cui donne e minori, in totale. Ieri sono sono 12 gli sbarchi a Lampedusa con complessivi 421 migranti.

Altri 167 migranti sono giunti a Lampedusa dove, ieri dall’alba, ci sono stati un totale di 8 sbarchi con un totale di 277 persone. Sulle ultime 4 imbarcazioni agganciate, dalle motovedette di Capitaneria, carabinieri, guardia di finanza e dall’assetto romeno di Frontex, c’erano gruppi composti da 28 a 52 sedicenti ghanesi, gambiani, guineani, malesi, nigeriani, liberiani, egiziani e siriani. Due dei gruppi hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia, pagando da mille a 2 mila dinari. Gli altri due gruppi invece da Karabolli e Sabratah pagando da 5 a 6 mila dollari.

Altri 110 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette della Capitaneria e della guardia di finanza hanno soccorso 4 imbarcazioni.A bordo dei natanti, salpati da Karabolli e Sabratah in Libia e Djerba e Sfax in Tunisia, c’erano gruppi da 11 a 43 camerunensi, algerini, egiziani, siriani e tunisini. Sull’ultima carretta soccorsa anche 4 donne in avanzato stato di gravidanza. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, all’alba, c’erano 334 ospiti.

Dopo il trasferimento, disposto dalla prefettura di Agrigento, di 258 migranti, fra cui 39 ”minori non accompagnati”, con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle e dopo i due nuovi sbarchi, nella struttura sono adesso presenti 135 migranti. www.agrigentonotizie.it

Violenze al carcere minorile del Pratello, due agenti feriti

“Il sovraffollamento è causato dall’afflusso di ‘minori stranieri non accompagnati’ riversatisi nel circuito penale minorile; ragazzi provenienti in prevalenza dal Nord-Africa, spesso poli-assuntori di sostanze stupefacenti e/o psico-farmaci, con gravi problematiche comportamentali”