Milano, ingegnere turco aggredito e scippato: arrestati due marocchini

Traditi dalla sosta per controllare il bottino. Due uomini – un 21enne e un 29enne, entrambi cittadini marocchini – sono stati arrestati lunedì sera in stazione centrale a Milano con l’accusa di furto con strappo dopo aver scippato un ingegnere turco di 58 anni, che si trovava in città per lavoro.

A bloccare i due sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, che passando in piazza Duca d’Aosta hanno notato i due fermi sotto alcuni alberi a controllare una catenina in oro.

Gli stessi poliziotti hanno poi ricostruito che pochi minuti prima entrambi avevano avvicinato il 58enne in via Lepetit e gli avevano strappato la collana, con un ciondolo di Mustafa Kemal Atatürk, primo presidente della Repubblica turca.

Proprio mentre gli agenti portavano via il 21enne e il 29enne, un secondo uomo – un turista americano di 37 anni – si è avvicinato agli investigatori raccontando di aver riconosciuto il più giovane dei due come il rapinatore che la sera precedente gli aveva rubato una collanina minacciandolo con un coltello.