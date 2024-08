Verona, straniero accoltella la compagna in strada

È originaria del Benin e ha 34 anni la donna che ieri a Verona è stata accoltellata in strada dal compagno, un connazionale 29enne, mentre teneva in braccio il figlio di 8 mesi

Un’aggressione al culmine di una prolungata lite sul marciapiede, nel quartiere di Borgo Venezia. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo in un primo tempo è risalito nella sua abitazione (a quanto si è appreso condivisa con altri immigrati), poi è sceso nuovamente in strada posando il bambino nella carrozzina e ha inseguito la compagna che stava fuggendo, l’ha aggredita con schiaffi e pugni, quindi l’ha colpita con alcuni fendenti.

In soccorso della donna sono intervenuti alcuni automobilisti che si sono fermati e hanno dato l’allarme, facendo intervenire i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato la vittima al Polo Confortini dell’ospedale di Borgo Trento. La 34enne è stata colpita da coltellate al collo, al fianco e alle mani.

Fonti dell’Azienda Ospedaliera di Verona hanno riferito che non è in pericolo di vita e non sarà necessario intervenire chirurgicamente. L’uomo, fermato dagli agenti delle Volanti, è stato portato in Questura e arrestato su disposizione del magistrato di turno con l’accusa di tentato omicidio. www.larena.it