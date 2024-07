PIAZZA LIBERTA’ ritorna mercoledì 31 luglio 2024

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna mercoledì 31 luglio 2024 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

In questa puntata parleremo di quelle che, a causa della cerimonia d’apertura, Francesco avrebbe chiamato Olimpiadi della “frociaggine” e che io non esito a chiamare “frocimonia” delle olimpiadi di satana. Olimpiadi dedicate non all’inclusione, ma alla propaganda dell’ideologia gender, lgbtq+ e woke, escludendo qualche miliardo di cristiani. E non.

Insomma, l’apertura dei giochi Olimpici di Sodoma e Gomorra, è stata un osceno e blasfemo Gay Pride. Le sceneggiature sono state un susseguirsi di volgarità che andavano dal concerto pop, agli abiti sciatti, al nulla di nuovo con Lady Gaga, ai soliti rapper che se la cantano e se la parlano, al susseguirsi di scenografie con simboli satanici che si alternavano all’ingresso delle squadre. Lo stile è l’impronta di quello che si è su quello che si fa e, in questo circo, per disgrazia o forse per fortuna, non è stato lasciato spazio agli equivoci.

Il messaggio è chiarissimo

E’ stata una rappresentazione contro i cristiani, contro i cattolici, contro la famiglia, ma anche contro l’estetica e il buon gusto. Una volgare pacchianata in mondovisione esibita con sprezzante cinismo e mancanza di rispetto verso se stessi e verso gli spettatori. Del resto il direttore “artistico”, tal Thomas Jolly, sbeffeggiava i simboli cristiani già da tempo, ben prima dei Giochi Olimpici.

Graditissimi ospiti di Armando Manocchia sono

Gloria Callarelli, giornalista;

Alberto Contri, esperto di comunicazione;

Don Roberto Caria, docente di etica e morale;

Daniele Trabucco, costituzionalista.