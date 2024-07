UE: a Kiev 1,5 miliardi sottratti da proventi di asset russi

All’Ucraina gli extraprofitti dei beni russi congelati. Bruxelles ha dato il via libera per l’invio di 1,5 mld di proventi dai beni russi a Kiev

L’annuncio arriva direttamente dal profilo X della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: “Oggi trasferiamo 1,5 miliardi di euro di proventi dai beni russi immobilizzati alla difesa e alla ricostruzione dell’Ucraina. Non esiste simbolo o utilizzo migliore per il denaro del Cremlino che rendere l’Ucraina e tutta l’Europa un posto più sicuro in cui vivere”.

“Manteniamo ancora una volta il nostro impegno a sostegno dell’Ucraina. Il primo pagamento di 1,5 miliardi di euro dai beni russi congelati va alle capacità militari e alla ricostruzione. L’Ue resterà al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha scritto su X l’Alto rappresentate dell’Ue per la Politica estera Joseph Borrell.

Leggi anche

► Panetta (Bankitalia), buona la soluzione di sottrarre extraprofitti di asset russi per reperire risorse necessarie all’Ucraina

Immediata la risposta della Russia. “Naturalmente, tali iniziative della Commissione europea non rimarranno senza risposta”: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando la decisione dell’Ue, annunciata da von der Leyen, di trasferire 1,5 miliardi di euro “di proventi dai beni russi immobilizzati in favore della difesa e della ricostruzione dell’Ucraina”. Peskov ha affermato che la decisione di Bruxelles, “non è un motivo per una reazione rapida” ma per “azioni ponderate in risposta” a quelle che lui definisce azioni “illegali”. Lo riporta l’agenzia Interfax.

www.affaritaliani.it