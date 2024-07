“Mio figlio ‘ucciso’ dal virus woke”, straziante testimonianza di Elon Musk

“Mio figlio è morto. Ucciso dal virus woke”

Elon Musk ha raccontato di come l’ideologia gender e woke abbiano distrutto uno dei suoi figli indotto alla transizione di genere.

“Sono stato indotto con l’inganno a dare i bloccanti della pubertà a mio figlio. Questi sono farmaci per la sterilizzazione. Mio figlio Xavier è ”morto”. Ucciso dal virus woke. Questo è il motivo per cui ho giurato di distruggere questa ideologia malata”

È veramente straziante…