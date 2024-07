Usa, lite per un iPhone: 12enne uccide la cugina di 8 anni

Una ragazza di 12 anni nel Tennessee è stata accusata di omicidio. Avrebbe soffocato sua cugina di 8 anni mentre dormiva

Un parente ha detto che avevano litigato per un iPhone. Una telecamera di sicurezza ha registrato lo scorso 15 luglio l’omicidio, nella camera da letto che condividevano ha detto il procuratore della contea. La registrazione mostra la bambina più grande utilizzare la biancheria da letto per soffocare la cugina mentre la ragazza più piccola dormiva. Dopo la morte “la giovane ha ripulito la vittima e ha riposizionato il suo corpo”.

La ragazzina è stata accusata di omicidio di primo grado e manomissione di prove dopo che le autorità hanno ottenuto il video lo scorso mercoledì. “Considero questo uno degli atti violenti più inquietanti commessi da un adulto o da un minore che il mio ufficio abbia perseguito”, ha affermato il procuratore spiegando che presenterà una petizione a un giudice per perseguire la ragazza, che compirà 13 anni alla fine di questo mese, in un tribunale per adulti, il che consentirebbe “una pena più lunga, sia attraverso l’incarcerazione o la supervisione con le condizioni ordinate dal tribunale”.

https://www.rainews.it – foto https://wreg.com/news