Incinta all’ottavo mese muore per un malore: medici assolti

Assolti i tre medici della clinica Mangiagalli di Milano a processo per il caso di una donna incinta all’ottavo mese morta per una dissecazione aortica nel 2020

La donna, 47 anni, non risultava cardiopatica. Si era sentita male all’improvviso ed era stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale milanese. La bambina si era salvata grazie a un cesareo d’urgenza. I professionisti erano accusati di omicidio colposo in concorso e la Procura aveva chiesto una condanna a sei mesi.

Secondo la pm Letizia Mocciaro, i medici non avrebbero eseguito gli accertamenti necessari che avrebbero “potuto condurre alla diagnosi” evitando “il decesso con una probabilità del 70%”. Ma per i giudici “il fatto non sussiste”. I tre professionisti non sarebbero responsabili del decesso della donna. www.milanotoday.it