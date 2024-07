Picierno (Pd) fiduciosa sul bis di von der Leyen

Ultime trattative all’Eurocamera tra i gruppi politici in vista del voto, domani, sulla presidente designata della Commissione Ursula von der Leyen dopo che ieri si era registrata una maggioranza record per Roberta Metsola alla guida del Parlamento Ue.

Per il gruppo dei Socialisti e democratici parla la vicepresidente del Pe Pina Picierno: “C’è stato un dialogo molto aperto e costruttivo con Ursula von der Leyen, che ha aperto in maniera convincente su molti temi sociali, al tema della casa. E’ stato uno scambio convincente che ha convinto la delegazione del Pd ma credo anche tutta la famiglia socialista”.

Picierno, in un un punto stampa a margine della plenaria a Strasburgo, si dice fiduciosa che domani “ci saranno le condizioni per esprimere un voto positivo” sul bis di von der Leyen. “Penso che non ci saranno franchi tiratori” all’interno del Pd, ha aggiunto. (ANSA)

