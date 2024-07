Scuola di bioetica, 28-29 settembre 2024

L’Associazione Pro Vita & Famiglia ti invita al corso intensivo di bioetica, sabato 28 e domenica 29 settembre 2024

COMUNICATO STAMPA

Unisciti a noi nella splendida location di Villa Aurelia a Roma, all’ombra di San Pietro (oppure segui la scuola in streaming)! Il corso è aperto a tutti!

Le grandi sfide della società attuale si giocano proprio sul terreno della bioetica: aborto, ideologia gender, eutanasia, intelligenza artificiale, anti-umanesimo e trans-umanesimo… Ormai non è possibile trovarsi impreparati di fronte ai grandi temi che pervadono il dibattito pubblico, orientando le decisioni politiche e impattando di riflesso sulle nostre vite.

Perciò, Pro Vita & Famiglia propone la settima edizione di questo corso intensivo in cui gli argomenti più scottanti saranno trattati in profondità da professori universitari, giuristi, medici, bioeticisti e altri esperti.

È possibile partecipare al corso:

– In presenza a Roma, Villa Aurelia, in Via Leone XIII, 459.

– Oppure a distanza in streaming (basta una connessione internet).

La Scuola di bioetica avrà luogo da sabato 28 settembre (ore 9) a domenica 29 settembre (fino alle ore 16:30).

È un’occasione imperdibile per chi riconosce l’importanza di essere formati e informati per meglio difendere la vita e la famiglia. Inoltre, la Scuola di Bioetica è accreditata presso l’ordine dei medici (previsti 9,8 crediti per le seguenti specializzazioni: anestesia, angiologia, biologia, cardiologia, endocrinologia, farmacia ospedaliera e territoriale, fisioterapia, geriatria, ginecologia e ostetricia, infermieristica, medicina generale/medici di famiglia, medicina interna, neonatologia, neurologia, oncologia, pediatria, podologia, psichiatria, psicologia, psicoterapia, tecnici sanitari laboratorio biomedico, tecnici di neurofisiopatologia) e presso l’ordine forense di Roma (previsti 10 crediti).

Per iscriversi al corso, cliccare qui.

Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo

info@provitaefamiglia.it o chiamare il numero 377 4606227.