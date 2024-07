Germania, saluto nazista punibile anche se fatto con il braccio sinistro

In Germania il saluto nazista è perseguibile penalmente anche se effettuato con il braccio sinistro. Lo ha stabilito il Tribunale superiore di Hamm in una recente sentenza, confermando la condanna di un uomo di 51 anni di Brema, come riporta l’emittente tedesca Ntv.

Il 51enne di Brema condannato aveva mostrato il saluto nazista, che in Germania è un gesto anticostituzionale, a manifestanti di sinistra ai margini di una riunione del G7 a Münster nel 2022. Ma, secondo sua stessa dichiarazione, aveva deliberatamente usato il braccio sinistro a scopo provocatorio, perché non lo riteneva illegale.

Tuttavia, i tribunali distrettuali e regionali di Münster lo hanno ritenuto colpevole di aver utilizzato segni di organizzazioni incostituzionali e lo hanno condannato a pagare una multa di 600 euro. L’uomo aveva presentato ricorso. Il Tribunale regionale superiore di Hamm lo ha respinto ritenendolo infondato. tgcom24.mediaset.it