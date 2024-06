Palpeggia una ragazzina, poi minaccia i passanti con un coltello

Palpeggia il seno di una ragazzina, poi minaccia i passanti con un coltello: intervengono i carabinieri con il taser. Un 40enne straniero è stato arrestato dai carabinieri di Thiene che sono dovuti intervenire con il taser per fermarlo. L’uomo, visibilmente ubriaco, stava minacciando con un coltello i passanti nel centro città ma al momento del fermo è emerso che poco prima aveva anche palpeggiato il seno di una ragazzina per poi fuggire. Il 40enne è stato denunciato per violenza sessuale su minorenne.

