Brasile, Lula difende esplorazione petrolifera in Amazzonia

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha difeso ancora una volta l’esplorazione petrolifera nel Margine Equatoriale, una regione del Brasile che comprende la foce del Rio delle Amazzoni

RIO DE JANEIRO, 13 GIU – -“Nel momento in cui inizieremo ad esplorare il cosiddetto Margine Equatoriale, penso che faremo uno straordinario salto di qualità. Vogliamo fare tutto legalmente, rispettando l’ambiente, rispettando tutto. Ma non sprecheremo nessuna opportunità per far crescere questo Paese”, ha dichiarato il capo dello Stato durante un forum sugli investimenti a Rio de Janeiro.

La compagnia petrolifera statale Petrobras sta cercando di ottenere una licenza ambientale per perforare nel cosiddetto blocco 59, che si trova a 500 chilometri dalla foce del Rio delle Amazzoni, in un’area con specie in via di estinzione e barriere coralline scoperte di recente. (ANSA)