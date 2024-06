Casa popolare ai Rom, rivolta a San Basilio

Una rivolta guidata da decine di cittadini che da anni sono in attesa di un alloggio Erp

C’è stata una vera e propria sommossa popolare contro una famiglia rom che aveva ottenuto dal Comune di Roma una casa popolare a San Basilio. Ecco allora la battaglia che ha costretto gli assegnatari a rinunciare alla casa popolare. E’ stata contestata dagli altri condomini e per questo, un donna di origini rom, legittima intestataria di un alloggio Erp, ha deciso di rinunciare a vivere con la famiglia nella casa popolare che le era stata assegnata.

L’epilogo della vicenda è arrivato giovedì 6 giugno, nel quartiere San Basilio, quando alcuni residenti, circa 35 persone, si sono ritrovati davanti la palazzina in via Carlo Tranfo per contestare l’ingresso in casa della donna.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri della compagnia di Montesacro e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. La donna avrebbe raggiunto la stazione dei carabinieri intenzionata a denunciare anche presunte minacce.

