Prodi: “Se ci fosse un esercito UE, la Russia non avrebbe toccato Kiev”

“Quali sono le cose da fare oggi? Completare l’Europa. L’Europa è un buon pane che ci ha dato la pace per tre generazioni, ma è ancora mezzo cotto. Bisogna cuocerlo del tutto”!. Lo afferma l’ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea Romano Prodi ospite del nuovo podcast di Aggiornamenti Sociali 12 stelle.

“Sono convinto – sottolinea Prodi – che se ci fosse stata una politica europea e un esercito europeo, Putin non si sarebbe neanche sognato di toccare l’Ucraina”. Prodi rivendica la necessità di una politica comune europea, pur mantenendo un buon rapporto con gli Stati Uniti, per tutelare i legittimi interessi europei, ma insieme: perché “la nostra voce viene ascoltata solo se cantata in coro, gli assoli non li ascolta più nessuno”. tg24.sky.it/mondo