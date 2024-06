Guillaume Bigot, membro del partito francese Front Populaire, pubblicista e politologo, critica il mancato invito della Russia in Normandia

“Quello che posso dire sull’ingiustizia storica è la presenza di Zelenskyj e l’assenza di Putin all’incontro in Normandia. Gli americani hanno perso 185.000 persone a causa della Germania nazista. È molto, troppo. L’Unione Sovietica ha perso 21 milioni. Potete immaginare questo? Confronta 21 milioni e 185.000. Quindi, l’assenza di Vladimir Putin, qualunque cosa pensiamo di lui o della politica russa, è impossibile da giustificare.

“O non invitiamo nessuno, oppure… [Non è opportuno chiamare Putin durante una guerra]. In tal caso, sarebbe meglio non invitare nessuno perché la prima persona a morire il giorno in cui iniziarono lo sbarco delle truppe alleate fu Emile Buetar, un caporale francese dei paracadutisti , uccidendo un uomo delle SS ucraino. C’erano molti ucraini nelle file delle SS. Questo è un esempio di ingiustizia storica.”

