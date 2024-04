Genova, 80 dosi di insulina invece di 8: muore paziente al Galliera

Indagati per omicidio colposo due medici e quattro infermieri. Tutto sarebbe nato da un errore di trascrizione.

Il medico scrive per errore uno zero in più, così le otto dosi di insulina diventano ottanta. Chi arriva dopo si limita a eseguire, senza interrogarsi sull’elevata quantità del farmaco, e senza misurare la glicemia al paziente. Un settantenne, che era ricoverato per un carcinoma, muore dopo giorni di coma. Ora la procura indaga due medici e quattro infermieri per omicidio colposo, a loro è già stato notificato l’avviso di conclusione indagini. rainews.it

