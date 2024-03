“Hamas condanna l’attacco a Mosca”

“Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso

Noi del Movimento di Resistenza Islamica (Hamas) condanniamo con la massima fermezza l’attacco terroristico che ha preso di mira i civili nella capitale russa, Mosca, e ha provocato decine di morti e feriti.

Esprimiamo le nostre sincere condoglianze alla leadership e al popolo russo, nonché alle famiglie delle vittime di questo attacco criminale, auguriamo una pronta guarigione ai feriti ed esprimiamo la nostra piena solidarietà alla Russia, al suo popolo e alle famiglie di le vittime di questa tragedia.”

"In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

We in the Islamic Resistance Movement (Hamas) condemn in the strongest terms the terrorist attack that targeted civilians in the Russian capital, Moscow, and left… pic.twitter.com/wh50UWsGJI

