Processo Salone del libro: 5 condanne, Fassino assolto

Il processo per le presunte irregolarità commesse nell’ambito della vecchia gestione del Salone del libro di Torino si è concluso con 5 condanne e 12 tra assoluzioni e proscioglimenti per prescrizione

Fra gli imputati c’era anche Piero Fassino, chiamato in causa come ex sindaco del capoluogo piemontese, che è stato assolto. Assolta anche Antonella Parigi, ex assessore regionale alla cultura. Tra i cinque condannati, invece, figura Giovanna Milella, ex presidente della fondazione per il libro, alla quale è stato inflitto un anno di reclusione con la condizionale per falso ideologico. tgcom24.mediaset.it