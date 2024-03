Europee, “io candidato con Macron?” Renzi smentisce e querela Dagospia

“Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali per agire in sede giudiziaria contro il sito Dagospia per il Dagoreport di oggi alle 13.57, che smentisce categoricamente. Renzi, che ha già vinto una causa contro Dagospia due anni fa per oltre centomila euro, procederà in sede civile”.

Si legge in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva in merito ad un articolo secondo cui Renzi avrebbe chiesto a Emmanuel Macron di essere candidato con Renew in Francia, come candidato transnazionale. (Adnkronos)