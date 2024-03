PIAZZA LIBERTA’ ritorna domenica 10 marzo 2024

– GIUSTIZIA e INGIUSTIZIA

– 11 MARZO 2024 – GIORNO DELLA MEMORIA DELL’OLOCAUSTO SANITARIO

PIAZZA LIBERTA', il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna domenica 10 marzo 2024 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

– GIUSTIZIA e INGIUSTIZIA

Nella prima parte della puntata, ospite di Armando Manocchia è il prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista – che ci parlerà di (in)giustizia, di (in)certezza della pena, di sentenze che fanno discutere e del problema della criminalità degli stranieri, che è reale anche se nessuno vuole ammetterlo. E chi lo fa, viene tacciato ingiustamente di ”razzismo”.

– 11 MARZO 2024 – GIORNO DELLA MEMORIA DELL’OLOCAUSTO SANITARIO

PIAZZA LIBERTA’ torna questa sera con un argomento estremamente delicato: l’iniziativa di istituire il Giorno del ricordo dell’olocausto sanitario. Olocausto provocato dai cd vaccini che hanno ucciso e reso invalide tante persone che si sono sottoposte, volontariamente o sotto ricatto, all’inoculazione di stato.

Nella seconda parte del programma, con il dr. Massimo Citro Della Riva si parlerà soprattutto della denuncia che, ormai un anno fa, lui e oltre 1.000 altri medici hanno inviato alle sedicenti autorità italiane per quanto – non certamente per caso – è accaduto e soprattutto per quanto abbiamo dovuto subire negli anni della psico-pandemia, quando ci tormentavano con il dogma Tachipirina e vigile attesa e con lo slogan: Vaccinatevi tutti e ANDRA’ TUTTO BENE.

La denuncia contiene un esaustivo Rapporto e ben 50 domande inviate al Ministro protempore della Sanità, ai presidenti di ISS e AIFA nonché dell’Ordine Nazionale, che non hanno dato alcuna risposta.

I medici e soltanto i medici che volessero aderire alla denuncia e alle 50 domande, ma anche alla richiesta dell’Istituzione del Giorno della Memoria del secondo olocausto, possono inviare una mail a 50domande@gmail.com scrivendo semplicemente: Aderisco. Nome e Cognome e città di riferimento dell’Ordine.

