Malore in casa, muore papà di 39 anni

La vittima è Enrico Smacchia. Lascia due bambini. Disposta l’autopsia

L’intera cittadina di Cagli è sconvolta dalla scomparsa di Enrico Smacchia, trovato morto nella sua abitazione. L’uomo, 39 anni, non rispondeva alle chiamate della ex moglie che preoccupata ha allertato i Carabinieri. Sul posto, purtroppo, i militari hanno trovato il corpo di Enrico ormai senza vita. Inutili i soccorsi. Ora si cerca di capire cosa sia accaduto.

Le prime indagini indicano che la causa della morte potrebbe essere stata un infarto, ma il magistrato del tribunale di Urbino ha ordinato un'autopsia per accertare le circostanze esatte del decesso. Il corpo è attualmente presso l'obitorio dell'ospedale Santa Croce di Fano in attesa delle procedure per i funerali. Choc anche ad Acqualagna, paese di origine del 39enne; lascia due figli.