Grande successo per il corso del prof. Viglione

É iniziato sabato 09 marzo 2024 il corso intitolato “Istituzioni, pensiero, cultura e vita quotidiana della cristianitá medioevale” organizzato dal prof. Massimo Viglione, tra i piú autorevoli storici italiani ed autore del recente volume “Habemus Papam? Papa eretico, Rinuncia, Sede vacante” per i tipi Maniero del Mirto, e tenuto in modalitá on line presso il Polo territoriale “Unidolomiti” di Belluno della SSML/Istituto ad Ordinamento universitario “san Domenico” di Roma.

Una lezione “magistrale”, come é stata definita, che, con brillantezza di linguaggio e chiarezza didattica, ha affrontato la questione della collocazione storica del Medioevo sia rispetto al suo inizio, sia rispetto alla sua conclusione. Un’epoca luminosa, ricca di fede, di cultura e di pensiero che ha raggiunto elevate vette soprattutto con la riflessione filosofica e teologica di san Tommaso d’Aquino (1225−1274), ma che spesso viene erroneamente dipinda dalla cultura contemporanea nichilista come oscura e buia. Piú di una trentina gli iscritti che, con grande interesse, sono entrati in una fase della storia dell’uomo che, come insegna lo storico francese Jacques Le Goff (1924−2014), é in grado di “strappare dalla mediocritá del presente e al tempo stesso di renderlo piú vivo e piú chiaro”.