UE, “un Patto di stabilità ancora più folle del precedente”

“La Francia sarà presto sotto la supervisione del bilancio dell’UE? Attenzione, è appena accaduto!

Un’analisi un po’ lunga ma un argomento essenziale per la nostra capacità di costruire un futuro ed essere un Paese libero o no.

L’Ue ha trovato ieri sera “un accordo” per rilanciare il Patto di stabilità sospeso dai tempi del covid. Ma è un Patto ancora più folle del precedente, che impone “uno sforzo quantificato per ridurre debito e deficit”, “legalmente obbligatorio”, che imporrà a paesi come la Francia un’austerità in stile greco, contro gli investimenti, e darà potere al governo.

La Commissione Europea ci metterà “sotto sorveglianza” e poi “sotto supervisione” se “deviamo”! (uno studio del Bruegel Institute stima che la Francia sarebbe il paese che soffrirebbe di più, e dovrebbe trovare “30 miliardi di risparmi da realizzare” ogni anno: aspettatevi quindi privatizzazioni, aumenti delle tasse, un ospedale ancora più distrutto, ecc. .!: https://euractiv.fr/section/economie/news/regles-budgetaires-europeennes-la-france-serait-contrainte-de-faire-30-milliards-deuros-deconomies-par-an/ )

Accordo raggiunto “sotto la pressione della Germania, nonostante la riluttanza di Francia e Italia”! (vedi: https://rtbf.be/article/l-union-europeenne-trouve-un-accord-sur-la-reforme-de-ses-regles-budgetaires-11327402 ).

O seguiamo queste regole mortali e moriamo, e per di più moriamo sotto supervisione, oppure ricreiamo un futuro lasciando l’UE”

Lo scrive su X Florian Philippot, ex deputato europeo, che nel 2017 ha fondato il partito francese “I Patrioti” di cui è presidente.