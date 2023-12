Spara al marito dopo un litigio, arrestata

Torino – Al termine di una lite con il marito, una donna di 50 anni ha imbracciato la doppietta e ha sparato un colpo all’uomo di 48 anni ferendolo alla caviglia sinistra. Il fatto è accaduto ieri sera alle 22 a Luserna in via Brich Boucie. L’uomo ferito è stato medicato all’ospedale Agnelli di Pinerolo e nella notte è stato trasferito al Cto per altre cure. Non è in pericolo di vita.

Come scrive La Stampa, i carabinieri hanno arrestato la donna con le accuse di lesioni personali gravi e possesso abusivo della doppietta. Dopo le formalità di rito, compilazioni dei verbali e foto segnaletiche, è stata rinchiusa nel carcere Lorusso-Cotugno di Torino in attesa di essere interrogata dal magistrato.