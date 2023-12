Cade pala eolica in Molise, nessun ferito

CAMPOBASSO, 15 DIC – Una pala eolica è caduta schiantandosi al suolo in Molise. E’ accaduto a Sant’Elia a Pianisi (Campobasso), in contrada Stradella, lungo la via che porta a Monacilioni. Le lamiere della grande torre sono finite su un campo e nessuno è rimasto ferito. Dopo il cedimento strutturale l’area è stata interdetta ed è stata avviata una perizia tecnica sulle altre pale eoliche presenti nella zona. (ANSA)