ONU: ‘2023 l’anno più caldo di sempre’

Nel giorno in cui si apre la Cop28 sul clima a Dubai, arriva l’allarme dell’Organizzazione metereologica mondiale (Omm): il 2023 sarà l’anno più caldo di sempre. È la previsione che lancia l’allarme più forte in apertura del summit negli Emirati Arabi Uniti. L’agenzia Onu sprona la comunità internazionale a intraprendere azioni urgenti e immediate per governare il fenomeno del riscaldamento globale, che rischia di finire fuori controllo.

Allarme ribadito dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, all’inizio del vertice. Guterres ha sostanzialmente rilanciato i dati dell’Omm, che ha pubblicato il suo rapporto provvisorio, avvertendo che già da ora il 2023 ha infranto tutti i record: “I livelli di gas serra sono da record. Le temperature globali sono da record. L’innalzamento del livello del mare è da record. Il ghiaccio marino antartico è ai minimi storici. È un’assordante cacofonia di dischi rotti” ha detto il capo dell’Omm, Petteri Taalas. “Siamo al collasso climatico in tempo reale” ha commentato Guterres. rainews.it