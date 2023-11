Lite tra stranieri dopo una festa: ucciso 30enne nigeriano

di Tonj Ortoleva – Ucciso al culmine di una lite scoppiata al termine di una festa. È quanto accaduto a Sermoneta, in provincia di Latina, la scorsa notte. La vittima è un uomo di 30 anni di origini nigeriane. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale che stanno cercando di chiudere il cerchio attorno al responsabile.

Il cadavere rinvenuto questa mattina davanti all’abitazione

Il corpo senza vita del 30enne africano è stato rinvenuto questa mattina in via Dormigiosa, una zona periferica di Sermoneta, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Secondo le prime, parziali informazioni raccolte, l’uomo viveva proprio nell’abitazione di fronte a cui è stato ritrovato morto. L’area dove sarebbe avvenuto l’omicidio è stata sigillata ed è off limits da questa mattina. I carabinieri, coordinati dalla compagnia di Aprilia, stanno concentrando le indagini su una festa che si sarebbe svolta ieri sera proprio in uno stabile di via Dormigliosa.

Secondo le testimonianze raccoglie dagli inquirenti, durante la serata di domenica ci sarebbe stato un alterco, forse una rissa, che potrebbe essere la causa scatenante dell’omicidio. Dubbi anche sull’arma del delitto. Infatti sul cadavere del 30enne nigeriano sono state individuate diverse ferite da taglio, una delle quali particolarmente profonda alla gola che sarebbe la causa del decesso. Non è però certo quale sia l’arma del delitto, se un coltello oppure come un collo di bottiglia.

A Sabaudia trovato cadavere un cittadino indiano

A pochi chilometri da Sermoneta, precisamente a Sabaudia in località Bella Farnia, c’è stato un altro omicidio, con vittima sempre uno straniero, questa volta un cittadino indiano. Nessuna connessione, ovviamente, tra i due delitti. Ma entrambi sarebbero scaturiti al culmine di liti scoppiate tra stranieri. Anche in questo caso le indagini dei carabinieri si stanno concentrando sulla comunità straniera, molto folta in quella zona.

