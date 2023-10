Cgil, manifestazione pro migranti a Pozzallo

POZZALLO, 28 OTT – In tanti hanno partecipato oggi davanti al Cpr di Pozzallo nel ragusano alla manifestazione organizzata dalla Cgil e da numerose associazioni per chiedere la chiusura dei “centri di permanenza per i rimpatri” e nuove e diverse politiche dell’immigrazione con la garanzia del diritto d’asilo e il rispetto dei diritti umani. “Siamo qui – ha detto il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino- perché vogliamo cambiare la realtà, fare affermare un’altra idea di Paese e di società, nel rispetto della Costituzione, e per questo la nostra mobilitazione proseguirà”.

“Chiediamo la chiusura dei Cpr, accoglienza ma anche inclusione, devono essere le linee guida di nuove politiche dell’immigrazione nel segno dell’umanità. Non possiamo accettare – ha proseguito – che la nostra Costituzione venga calpestata, che i diritti vengano calpestati. Non è accettabile che i migranti vengano rinchiusi in questi lager, privandoli dei più elementari diritti e in condizioni spesso disumane”. ANSS