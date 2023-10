Caso Giambruno-Meloni, Più Europa: “la famiglia tradizionale è un feticcio ideologico”

“A noi non appassiona occuparci delle questioni personali della Presidente del Consiglio tantomeno di quelle private. Vorremmo che lei facesse lo stesso con tutti gli italiani. Chiediamo perciò ai politici di maggioranza di astenersi da ora in poi dal fare a chiunque la morale sulla famiglia tradizionale. La famiglia tradizionale non esiste, è un feticcio ideologico che nemmeno loro stessi riescono a onorare. Perché a questo punto, la caccia alle streghe fatta da questo governo a qualsiasi forma di famiglia diversa da quella del “Mulino Bianco” appare solo come una grande ipocrisia.

Una cosa è certa: le parole e gli atteggiamenti di Giambruno sono l’emblema della cultura machista che ancora oggi dilaga nel mondo del lavoro, e non solo, in Italia. Ora torniamo a occuparci di manovra, di come questa scellerata legge di bilancio colpirà gli italiani, della crisi in medio oriente e della guerra in Ucraina.”

E’ il post di Più Europa firmato da Riccardo Magi su X