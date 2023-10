Rapina a Milano, siriano manda in ospedale un farmacista

Entra in farmacia, prende due creme da 25 euro l’una, e cerca di uscire senza pagare. Trattenuto dal farmacista, non si tira indietro e lo picchia durante una colluttazione. Finalmente, è stato arrestato dalla polizia di Stato. A riferire l’accaduto è la questura di Milano.

La tentata rapina è avvenuta nel pomeriggio di lunedì, alle 16.30, in via Giuseppe Meda a Milano. In manette è finito un siriano di 51 anni. L’uomo, con precedenti e senza documenti, è stato portato via dalle volanti. Per il farmacista è stato necessario il trasporto al Fatebenefratelli, dopo le ferite riportate nella lite.

