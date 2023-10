Killer di Bruxelles sbarcato a Lampedusa nel 2011

A quanto si apprende, Abdesalem Lassoued è arrivato a Lampedusa nel 2011 a bordo di un barchino. Dopo una permanenza in Italia è andato in Svezia, da dove sembra sia stato espulso. Tornato in Italia, nel 2016 è stato identificato a Bologna dalla Digos come radicalizzato: aveva espresso la volontà di aderire alla jihad e partire per combattere. L’uomo è stato monitorato anche dall’intelligence. In seguito è andato in Belgio. Non si esclude che ieri abbia colpito proprio due svedesi per il malcontento che provava verso il Paese da cui era stato espulso.

Dodici ore di paura

La città deserta, la Svezia avvolta nel dolore, l’Europa di nuovo colpita dal terrorismo. Bruxelles, dopo 7 anni e mezzo, è tornata teatro di un attacco che porta il marchio dell’Isis. Abdesalem Lassoued, 45enne di origine tunisina, l’uomo che ha ammazzato a colpi di kalashnikov due cittadini svedesi arrivati in Belgio per vedere la propria nazionale, è stato fermato poco prima delle otto di mattina dopo una caccia all’uomo durata l’intera notte. Era in un bar a due passi da casa, a Schaerbeek.

Qualcuno ha chiamato le autorità segnalando la presenza dell’attentatore. L’intervento della polizia si è concluso nel sangue: Abdesalem è stato colpito al torace, è morto poco dopo in ospedale.

Emerge innanzitutto che era monitorato dalle autorità federali belghe e noto ai servizi per elevata “radicalizzazione islamica”. Tanto da essere stato espulso dalla moschea che frequentava. Nel novembre 2019 aveva presentato richiesta di asilo in Belgio. Richiesta respinta nell’ottobre dell’anno successivo. Ed è a quel punto che Abdesalem, per usare le parole della ministra per l’Asilo e la Migrazione Nicole de Moor, “sparisce dai radar”. Il 12 febbraio del 2021 il suo nome viene cancellato dal registro nazionale del Comune, così da renderlo ancora meno rintracciabile, anche ai fini di un possibile rimpatrio.

A inizio del 2023 un occupante di un centro per richiedenti asilo nei pressi di Anversa denuncia il presunto attentatore di Bruxelles per minacce via social e comunica alla polizia locale che Abdesalem è stato già condannato per terrorismo in Tunisia. ANSA