Fischi durante minuto di silenzio per Napolitano: multate 5 società

Cori, fischi e altre azioni di disturbo. Alcune tifoserie si sono “ribellate” al minuto di silenzio in onore dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, morto a 98 anni lo scorso venerdì, e il giudice sportivo è intervenuto. Cinque società di Serie A sono state sanzionate dal giudice sportivo con multe di 5mila euro per il mancato rispetto da parte dei rispettivi tifosi del minuto di silenzio disposto dalla Fig.

I club sanzionati per questa ragione sono Empoli, Fiorentina, Hellas Verona, Lazio e Udinese. Per lancio di oggetti sono state invece multate Lecce (4.000 euro), Milan (1.500) e Salernitana (1.500). Per quanto riguarda i giocatori invece il giudice sportivo dopo la quinta giornata di andata di Serie A, ha squalificato per una giornata il calciatore del Genoa Martin Caricol Aaron. www.gazzetta.it