Migranti, Meloni scrive a Scholz

ROMA, 25 SET – “Ho appreso con stupore che il Tuo governo – in modo non coordinato con il governo italiano – avrebbe deciso di sostenere con fondi rilevanti organizzazioni non governative impegnate nell’accoglienza ai migranti irregolari sul territorio italiano e in salvataggi nel Mare Mediterraneo. Entrambe le possibilità suscitano interrogativi”. Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al cancelliere tedesco Olaf Scholz sul dossier migranti. (ANSA).