La giornalista Emilia Urso Anfuso, direttore della testata “Gli scomunicati”, scrive su X:

“Sono ricoverata al PS dell’ Ospedale Gemelli da oggi a ora di pranzo. Ho una frattura al femore sinistro, dove ho anche un impianto di protesi completa in titanio.

Per 2 ore circa sono stata lasciata al PS senza alcun tipo di aiuto: nessun antidolorifico, nessuna visita.

Abbiamo chiamato i Carabinieri che sono arrivati per prendere atto della situazione e mi hanno fatto antidolorifico.

Le lastre hanno confermato frattura e mi hanno riportato in PS.

Sono passate ore: siamo ricoverati in condizione di semi-abbandono, al freddo, senza coperte.

Senza cuscini, se si suona il campanello non viene nessuno. Ci sono persone ricoverare qui da più giorni, che non ricevono antidolorifici.

@GiorgiaMeloni, la tortura è la nuova sanità?”