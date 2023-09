Parigi, sprangate contro auto della polizia

Un’auto della polizia a Parigi è stata presa a sprangate da manifestanti vestiti di nero e con il passamontagna. I dimostranti hanno agito durante la manifestazione “contro le violenze della polizia” nelle strade della capitale francese. Gli aggressori si erano staccati dal corteo e hanno più volte colpito il veicolo, all’interno del quale c’erano quattro agenti, che, nonostante la sirena spiegata, non riuscivano a farsi largo tra auto e motorini. Un poliziotto è poi uscito puntando l’arma contro gli assalitori, che sono rimasti a distanza.

Tre degli agenti che viaggiavano sull’auto sono rimasti feriti. Durante il corteo sono state danneggiate diverse banche.

The usual suspects attack the police in Paris. France has fallen https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/2K6X4FMtbg

— RadioGenoa (@RadioGenoa) September 23, 2023