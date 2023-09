Migranti, Michel: “L’Italia non è sola”

“L’Italia non è sola sul tema immigrati, che sarà in agenda nella riunione informale del Consiglio europeo a Granada”. Lo assicura il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, precisando che quella sui migranti è “una sfida comune dell’Unione” e aggiungendo di essere “in stretto contatto con Giorgia Meloni”.

“Sono in stretto contatto con il premier dell’Italia sul tema dell’immigrazione che intendo inserire nell’agenda della prossima riunione informale del Consiglio europeo, che si terrà a Granada. In quell’occasione ci sarà uno scambio di opinioni tra gli Stati membri sullo stato dell’arte e su cosa l’Ue può fare ancora. L’Italia non è sola, questo deve essere chiaro. La migrazione è una sfida comune”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu, a New York. tgcom24.mediaset.it