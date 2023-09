Schlein: ‘nel Pd insofferenza verso di me perchè sono donna’

“Si, sicuramente anche per questo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo alla domanda di Enrico Mentana se ritenesse che l’insofferenza nel partito nei confronti della sua leadership sia dovuta anche al fatto di essere la prima leader donna del Pd.

“In Italia – ha poi ribadito ancora una volta più in generale Schlein- in Italia c’è bisogno di più leadership femministe e non solo femminili in politica. Di quella del governo di Giorgia Meloni che è una donna ma non fa politiche di sostegno alle donne, non ce ne facciamo niente”. (askanews)