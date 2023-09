Caos a Lampedusa, migranti scavalcano muro dell’hotspot

Cresce la tensione all’hotspot di Lampedusa dopo gli sbarchi record di migranti, oltre 7mila nelle ultime 48 ore. Durante il collegamento a “Morning News” le telecamere hanno mostrato in diretta il caos nell’isola con decine di migranti che si sono arrampicati sul muro che delimita la struttura. Tra le urla della folla e la polizia dispiegata per il mantenimento dell’ordine, alcuni migranti hanno aiutato i compagni a salire nel tentativo di scappare dal centro che li ospita. Dall’interno del cancello di sicurezza decine di altri migranti protestano con le grida o in silenzio.

Le telecamere del programma di Canale 5 hanno ripreso la fuga dei migranti, per lo più giovani uomini, che poco prima erano riusciti a scavalcare il muro dell’hotspot.

Clashes in Lampedusa now. Soon this will happen in your neighborhood in Europe https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/04ZBhuiqqa

— RadioGenoa (@RadioGenoa) September 14, 2023