Sbarchi record, oggi a Lampedusa 2.472 migranti

Alle 17 del 12 settembre si contano 2.472 i migranti arrivati in 59 dei 68 sbarchi registrati a Lampedusa a partire dalla mezzanotte. Il numero massimo di persone arrivate in un solo giorno era fino a oggi di 2.172, raggiunto alla fine del mese scorso. Dall’alba si registrano “file” davanti al molo Favaloro in attesa di potere sbarcare.

Il primo blocco di 15 approdi di migranti – 9 dei quali direttamente sulla terraferma, è avvenuto fra la spiaggia dell’Isola dei Conigli, Cala Croce e Guitgia nonché al molo Favarolo – ha portato sull’isola 477 persone. Altre operazioni di salvataggio sono in corso.

Ieri sono stati 51 gli approdi sull’isola.

Quasi tutti i barchini soccorsi o giunti direttamente sulla terraferma fra ieri e oggi sono salpati da Sfax, in Tunisia. Solo un paio di barchini in metallo, secondo quanto raccontato dalle persone arrivate a Lampedusa, si sono messi in navigazione da Monastir e da Sidi Mansour.

I migranti giunti hanno dichiarato ai soccorritori, per la maggior parte, di essere originari di Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Tunisia, Guinea e Camerun e di aver pagato, per la traversata da 1.000 a 5mila dinari tunisini ciascuno (5000 dinari, circa 1500 euro). rainews.it