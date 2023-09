Migranti, nave Ocean Viking verso Ancona: 68 a bordo

La nave Ocean Viking, con 68 migranti a bordo, è diretta verso il porto di Ancona e il suo arrivo è previsto per la giornata di giovedì 14 settembre. Dopo l’annuncio via social dell’organizzazione non governativa Sos Mediterranee circa la destinazione che è a “1.560 km e quattro giorni di navigazione” dal luogo del salvataggio, la conferma oggi da parte della Prefettura di Ancona. La nave era attraccata ad Ancona anche il 10 gennaio scorso con 37 migranti che erano stati soccorsi al largo della Libia.

Intanto non si arrestano gli arrivi di migranti a Lampedusa, con una decina di barchini che stanno raggiungendo l’isola, mentre altri sono in ‘fila’ davanti al molo Favaloro in attesa di potere sbarcare. Al momento è difficile contare gli approdi e quante persone sono già arrivate, mentre all’orizzonte si vedono altre imbarcazioni dirigersi a Lampedusa.

Ieri, in 24 ore, sull’isola ci sono stati 51 approdi con complessive 1.993 persone arrivate. ANSA