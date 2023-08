“E’ stato un errore gravissimo lasciare ammazzare Gheddafi, non sarà stato il campione della democrazia, ma finito lui, è arrivata in Libia e in Africa l’instabilità” politica dell’area. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Alessandro Sallusti alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca) il 16 agosto 2023

(Agenzia Vista)

