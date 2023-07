Cadavere mutilato, due nordafricani in procura

GENOVA, 30 LUG – Due ragazzi nordafricani sono sotto interrogatorio in procura a Genova nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il ragazzo egiziano di 19 anni il cui corpo senza testa né mani è stato trovato in mare davanti a Santa Margherita lunedì scorso. Secondo quanto appreso, i due non sarebbero stati sottoposti a fermo.

Mahmoud sarebbe stato ucciso con un colpo di punteruolo al cuore e il suo corpo trafitto più volte ma non è dato ancora sapere se sia stato mutilato dal suo assassino, forse per ritardarne l’identificazione, oppure se il corpo gettato in acqua sia stato mutilato dalle eliche di qualche natante. (ANSA).

(www.genovatoday.it) – Sotto torchio sono finiti gli amici e la fidanzata del 19enne e gli operatori del centro per minori non accompagnati che dal 2021 lo avevano preso in carico, ma le loro dichiarazioni sono avvolte dal massimo riserbo.

Tra tutte le ipotesi, quella più accreditata riconduce a un delitto maturato negli ambienti della droga. Negli ultimi mesi, secondo i carabinieri, il ragazzo aveva iniziato a spacciare anche se non risultano precedenti o segnalazioni, a parte per una lite con un coetaneo mentre era ospite nella comunità che aveva lasciato mesi fa.