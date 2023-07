Schlein: “Italia hotspot dei cambiamenti climatici”

25 luglio 2023 – “Chi nega l’emergenza climatica non aiuta a risolvere la drammatica situazione in cui versa il Paese, hotspot dei cambiamenti climatici. Non capiamo cosa stia aspettando il Governo e non ha fatto nulla su questo. Se non chiedere di limitare allarmismi mentre ci sono lavatrici e lavoratori che muoiono di caldo”, le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in occasione di una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati.

Fonte: Agenzia Vista