Suora muore in ambulanza dopo 2 ore d’attesa al sole: aspettavano il tampone

Una vera e propria tragedia è avvenuta a Nocera Inferiore, nel Salernitano, dove una suora è morta in ambulanza dopo aver aspettato per ben due ore, sotto il sole. Raffaela Boffardi, circa 90 anni, è deceduta in un modo orribile e ora la famiglia ha sporto denuncia per capire cosa sia accaduto.

La Procura ha aperto un inchiesta: sono già due le persone indagate per omicidio colposo, come riporta edizione del Mattino. La suora, colta da febbre e problemi respiratori ha aspettato due prima di poter entrare in ospedale in attesa del risultato del tampone Covid, ma purtroppo è sopraggiunto il decesso. Intanto la donna, che stava male, attendeva nell’ambulanza esposta al sole.

La tragedia è avvenuta martedì scorso quando, dopo la febbre, le consorelle avevano allertato il medico di base che aveva ritenuto opportuno contattare il 118. Mai si sarebbero aspettati però una simile tragedia.

