Andrea Purgatori, Procura di Roma apre inchiesta sulla morte

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte del giornalista Andrea Purgatori. Il procedimento è stato avviato dopo una denuncia da parte della famiglia su presunte cure sbagliate ricevute dal conduttore e autore. Il Nas dei carabinieri ha già acquisito le cartelle cliniche in una struttura privata e sul corpo di Purgatori sarà eseguita nei prossimi giorni l’autopsia.

I familiari chiedono alla procura di fare chiarezza sulla «correttezza delle diagnosi e delle cure apportate al loro caro, deceduto il 19 luglio 2023 dopo solo due mesi dalla diagnosi iniziale.

In particolare – si legge nella nota hanno chiesto che venga accertata la correttezza della diagnosi refertata ad Andrea Purgatori in una nota clinica romana e la conseguente necessità delle pesanti terapie a lui prescritte, e se, a causa dei medesimi eventuali errori diagnostici, siano state omesse le cure effettivamente necessarie».