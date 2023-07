Clima, narcisi alle mucche per ridurre emissioni di metano

(https://it.euronews.com) – Da qualche parte nelle Black Mountains del Galles c’è una coltura improbabile. I narcisi, che vengono coltivati ad altitudini elevate, hanno un potere segreto. Producono un composto medico chiave delle pillole per combattere l’Alzheimer. Ma non è tutto: studi recenti rivelano un altro sorprendente beneficio.

Le prime prove dimostrano che i narcisi di alta quota producono un estratto che, se somministrato alle mucche, ha la capacità unica di ridurre le emissioni di metano. La sfida è far crescere queste colture floreali in modo costante sulle cime delle montagne.

Una sperimentazione che durerà quattro anni

Le mucche e gli altri animali da allevamento contribuiscono a circa il 14% delle emissioni climatiche causate dall’uomo (secondo la narrazione ufficiale, ndr). Gli scienziati sperano che, oltre a ridurre le emissioni, l’estratto di narciso possa rendere più efficiente il sistema digestivo degli animali.

Il governo britannico sostiene ora una sperimentazione di quattro anni che, in caso di successo, potrebbe avere profonde implicazioni. “È una situazione irreale quella che ci troviamo di fronte”, dichiara Stephens. “Il potenziale che ha di cambiare il mondo a più livelli è incredibilmente stimolante e molto spaventoso”.

Anche se non è la soluzione al cambiamento climatico, questa sperimentazione – qualora avesse successo – ha il potenziale per ridurre le emissioni di gas serra e contribuire a rallentare l’aumento delle temperature globali.